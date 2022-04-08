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Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
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МИД России потребовал от 45 польских дипломатов покинуть страну до 13 апреля

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В ответ на недружественные действия Варшавы Россия объявила персонами нон грата 45 сотрудников польского посольства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ 8 апреля.

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В дипломатическое ведомство России был вызван посол Кшиштоф Краевский, которому вручили ноту и выразили решительный протест по поводу необоснованной высылки 45 сотрудников российских загранучреждений в Польше.

«Исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля», — отмечено в пресс-релизе.

В Москве заявили, что расценивают шаг со стороны Варшавы, как подтверждение ее сознательного стремления окончательно разрушить двусторонние отношения. При этом ответственность за это несет полностью польская сторона, подчеркнули в МИД.

Ранее в этот день сообщалось, что посол Польши в Москве прибыл в МИД России, где ему была вручена нота о выдворении польских дипломатов из РФ.

28 марта территорию Польши покинули 45 высланных российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти Польши не смогли предъявить никаких конкретных претензий. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются формально, «но их наполнение стремится к нулю». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

5 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из европейских стран — заранее спланированная кампания. Он подчеркнул, что РФ ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия.

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