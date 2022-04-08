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Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Гражданская панихида проходила в Колонном зале Дома союзов, пишет НСН. Ее пришлось продлить из-за большого количества желающих проститься с политиком. Проститься с Жириновским прибыл и президент России Владимир Путин. Глава государства положил букет цветов на постамент и постоял несколько секунд у гроба.

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На похоронах, в частности, были спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, члены высшего совета ЛДПР — депутаты от думской фракции либерал-демократов, родные и близкие лидера партии.

«Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни — невосполнимая потеря. Светлая память», — написал в своем Telegram-канале Володин, отметив, что проводить Жириновского в последний путь пожелали тысячи человек.

Гроб несли солдаты почетного караула под звуки военного оркестра. Затем его установили на специальном постаменте в черном шатре.

Жириновский имел звание полковника запаса и был похоронен с воинскими почестями, включая оружейные залпы, уточняет сайт kp.ru.

Отпевание состоялось утром этого дня в храме Христа Спасителя, провел его лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напоминает телеканал «Звезда».

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля. Ему было 75 лет, пишет RT. Со 2 февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, отмечает телеканал «360». Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», Владимир Жириновский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I (2021 год), II (2016 год), III (2011 год) и IV (2006 год) степеней, орденом Александра Невского (2015 год), орденом Почета (2008 год), почетными грамотами, медалями.

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