Жительница Мариуполя рассказала «Известиям» о жизни в погребе гаража

Жительница Мариуполя, эвакуированная в Донецк, в пятницу, 8 апреля, рассказала телеканалу «Известия» о жизни в погребе гаража.

«Мы сидели в гараже в яме. А рядом гараж был, его разнесло так, что даже фундамента не осталось. Я кота бегала спасала, а бомбы на голову падали. Там ни минуты не было «не страшно», мы 10 метров вперебежку бежали», — поделилась она.

По словам местной жительницы, приготовить еду в таких условиях получалось не каждый день.

«Один раз в день пробовали сварить себе что-то, но это удавалось не всегда. Одну чашку воды делили на троих. Спасибо капитану, вот он нас немножко ободрил, помог, привез, дал нам по куску хлеба», — рассказала женщина.

Ранее в этот день другая жительница Мариуполя рассказала корреспонденту телеканала «Известия» про мародерство украинских националистов. По ее словам, четыре человека в балаклавах около 20 дней назад ходили по квартирам и забирали оттуда продукты. Сами местные жители сейчас остаются в подвалах, потому что их жилье практически полностью разрушено.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала российской военной спецоперации по защите Донбасса. 7 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

В тот же день глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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