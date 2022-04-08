Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека

Из Мариуполя в село Безыменное в пятницу, 8 апреля, силы Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировали 262 человека, из которых 45 являются детьми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Штаба Территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 8 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 262 человека, среди них 45 детей», — говорится в сообщении.

Все гражданские лица уже доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР.

Ранее в этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который был переоборудован ими в крепость, уточнил Кадыров.

7 апреля российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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