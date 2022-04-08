Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе

Сотрудничество РФ и Соединенных Штатов по гражданской космической программе остается прочным и не прекратится из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом заявил в пятницу глава NASA Билл Нельсон.

«Отношения в рамках гражданской космической программы между космонавтами и астронавтами остаются прочными, крайне профессиональными <…> Мы начали их еще с Советским Союзом, в разгар холодной войны <…> Это положило начало сотрудничеству в гражданской [космической программе], которое сохраняется по сей день и не будет прекращено из-за войны», — заявил Нельсон в эфире CNN.

23 марта глава Нельсон отметил, что профессиональные отношения между «Роскосмосом» и NASA продолжатся без изменений на фоне спецоперации России по защите Донбасса. По его словам, центры управления полетами в Хьюстоне и Москве будут работать сообща.

В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проинформировал, что госкорпорация перейдет на заключение контрактов с другими странами в рублях. По словам Рогозина, 24 февраля он провел совещание с финансово-экономическим блоком. С представителями Минфина обсуждался вопрос о валютных средствах, которые госкорпорация зарабатывает по контрактам с другими странами, в том числе поставляя им двигатели и другую высокотехнологичную продукцию.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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