Дорогу в районе Верхнего Чова отремонтируют в Сыктывкаре

В Сыктывкаре намерены капитально отремонтировать дорогу «Подъезд к промышленному узлу «Човский». Информация о поиске подрядчика размещена на портале госзакупок.

Работы предусмотрены на участке от пересечения с объездной дорогой до улицы 2-я Промышленная. Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 6,17 км, пишет ИА «Комиинформ».

Выбрать подрядчика планируется 19 апреля. Максимальная стоимость контракта с ним оценивается в 236,5 млн рублей.

Согласно проекту, укладку асфальта необходимо выполнить в период с мая по сентябрь. При этом общая продолжительность строительства может составить 8,5 месяца.