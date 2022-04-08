Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

«Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка будет понижена с 11 апреля. Ставка понижается в связи с тем, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

В пресс-службе отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются. Но сегодня риски перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

8 апреля доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал «Известиям», что решение ЦБ снизить ключевую ставку до 17% годовых — вполне назревший шаг. Он подчеркнул, что даже если бы регулятор срезал ставку до 15%, рынок нормально бы это воспринял. Эксперт также считает, что экономика сейчас не в том состоянии, чтобы держать ставки «столь высокими», как было до понижения, — 20%.

Следующее заседания для обсуждения вопроса о ключевой ставке запланирован на 29 апреля. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

28 февраля Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку c 9,5% до 20% годовых на фоне резкого роста инфляционных рисков из-за введения жестких санкций в отношении России из-за спецоперации в Украине и последовавшего обвала финансовых рынков. Такое решение Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.