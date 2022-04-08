Московский парк «Покровское-Стрешнево» сделают удобным для жителей

В департаменте капитального ремонта столицы рассказали о мероприятиях по реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе города.

В настоящее время на территории парка демонтируют покрытия дорожек. Это необходимо, чтобы проложить траншеи для инженерных систем, затем будет сделано новое покрытие. Места, где проводятся работы, огорожены. Организованы транзитные пути.

На объекте работают свыше 500 человек и порядка 70 единиц техники. После завершения основных работ на отдельных участках их откроют для посетителей.

Главные задачи проводимых мероприятий — это сохранение и восстановление природной территории и одновременно создание условий для комфортного отдыха. Парк был популярен у жителей, однако существующая планировочная структура не позволяла каждому выбрать свой сценарий для прогулок. Здесь также отсутствовала понятная навигация, детских и спортивных площадок было мало, и они устарели. А недостаток освещения в вечернее время приводил к тому, что даже любимые многими места для отдыха пустели.

Для прохода в сторону Волоколамского шоссе и храма открыт вход в парк из туннеля со стороны жилого района и станции МЦК «Стрешнево». Также можно войти на территорию со стороны Иваньковского шоссе, здесь организованы четыре входа: в районе дома 12, с.1, остановки Лечебно-реабилитационный центр, ж/д путей и моста на Волоколамском шоссе. Также есть отдельный вход со стороны реки Химки. Зайти в парк можно и около фитнес-центра в Никольском тупике. Все открытые входы и выходы соединены между собой для комфортного прохода граждан. Воспользовавшись любым из них, можно попасть к храму, роднику и погулять в той части парка, где еще не идут работы.

После завершения основных работ готовые участки парка будут открывать для посетителей постепенно.