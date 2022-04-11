Эксперты перечислили популярные для покупки по спецпредложениям товары

Самая популярная категория, в которой онлайн-покупатели выбирают товары со скидками, — молочные продукты и яйца. Их кладут в корзину в полтора раза больше, чем безалкогольные напитки, которые занимают второе место. Об этом говорится в сообщении онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет», которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 11 апреля.

На третьем месте по популярности — сладости, за ними идут корма для животных, бакалея, сыры и колбасные изделия. Клиенты сервиса за год купили по спецпредложениям 1,3 млн упаковок детского питания, 1,2 млн пачек чая, кофе и какао и 850 тыс. упаковок готовой еды.

Из алкоголя со скидками больше всего покупают пиво, на втором месте — шампанское и игристое вино, затем идут вино и виски, а замыкает пятерку лидеров водка.

В ходе исследования выяснилось, что товары со скидками кладут в корзину 46% покупателей, из них 69% — женщины и 31% — мужчины. Средняя экономия на один заказ составляет 414 рублей.

Больше всего товаров со скидками пользователи «СберМаркета» покупают в торговых сетях «Магнит», «О'кей» и «Лента». Отмечается, что в приложении много магазинов с демократичными ценами: «Ашан», «Дикси», FixPrice, «Подружка», «Монеточка». Есть отдельные разделы бюджетных СТМ-товаров, которые производит сам ритейлер — можно заказывать их по более выгодным ценам, не теряя в качестве.

В приложении «СберМаркет» скидки ритейлеров собраны в разделе «Спецпредложения» и могут доходить до 80%. К заказу доступны более 35 тыс. таких товаров.

Аналитики «СберМаркета» проанализировали данные продаж за 2021 год — 24 млн заказов в 120 розничных сетях, представленных на площадке.

В середине марта «Известия» со ссылкой на результаты опроса Национального агентства финансовых исследований сообщали, что в условиях экономических санкций, развернутых против России, более половины россиян намерены искать возможности дополнительного заработка. Сокращать расходы собирались 66% респондентов. В условиях кризисных осложнений эксперты назвали достаточно спорной стратегию поиска денег взаймы у родственников или друзей и призывали не принимать решений под воздействием паники и слухов.