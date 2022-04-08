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Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд

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В рамках введенных персональных санкций Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на общую сумму почти €30 млрд. Об этом 8 апреля сообщает Европейская комиссия.

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«Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию» сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы, как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства. Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка 196 миллиардов евро», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Целевая группа контролирует исполнение санкций ЕС против российских и белорусских лиц и компаний. В рамках этой деятельности группа проводит регулярные заседания, следующее запланировано на 22 апреля.

Ранее в этот день Евросоюз (ЕС) принял пятый пакет санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию и запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии за исключением медицинских препаратов и продовольствия.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список в отношении России и Белоруссии. В перечень попали 217 физических и 18 юридических лиц, теперь в списке 1091 человек.

6 апреля депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли выступила против антироссийских санкций, назвав такую политику безумием. По ее словам, из-за санкций граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, стремительным ростом цен на энергию и историческим снижением уровня жизни.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ. Также в ЕС запретили экспорт в РФ предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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