Решение Банка России понизить ключевую ставку с 20% до 17% было ожидаемым и соответствовало текущим рыночным тенденциям. Можно спорить о том, насколько оправдано внеплановое вмешательство регулятора, но если бы смягчение не произошло 8 апреля, на плановом заседании 29 апреля пришлось бы более резко корректировать значение основного инструмента денежно-кредитной политики. Это в свою очередь могло вызвать серьезную волатильность и всплеск спекулятивных операций.

Подтверждением ожиданий рынка относительно необходимости снижать ключевую ставку служит то, что кривая доходности ОФЗ выстроилась значительно ниже 20%. В облигациях после запуска торгов ОФЗ 21 марта происходит поступательный рост котировок с соответствующим снижением доходности к погашению. Участники рынка ждали, что цена ОФЗ на открытии упадет существенно сильнее, но проявился высокий спрос со стороны институциональных инвесторов.

Кроме того, ЦБ и Минфин готовы были оказать поддержку котировкам, и доходности стабилизировались. ОФЗ продолжают расти в цене, снижая доходность, которая составляет от 11% до 15% в зависимости от срока погашения. Это сказывается и на корпоративных облигациях, которые также дорожают, хотя многие бумаги по-прежнему предоставляют инвесторам возможность вложить средства под 18 и более процентов годовых.

Короткие ставки ОФЗ гораздо выше, чем ставки на длинные сроки. Это означает, что рынок не верит в дальнейшее расширение инфляционных и девальвационных рисков, а текущий стрессовый сценарий на горизонте нескольких месяцев сменится восстановлением стабильности экономических показателей. Поэтому прибыль на несколько лет существенно ниже. К примеру, полугодовые ОФЗ за день до решения ЦБ о снижении ключевой можно было приобрести с доходностью 14,45% годовых, а двухлетние уже лишь под 12,63%.

Что будет дальше? Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что пик роста потребительских цен пройден (инфляция к 1 апреля превысила 16,7% в годовом выражении), тенденция замедления роста цен уже проявилась: по данным Росстата недельный рост сократился до 0,99% к 1 апреля против 1,2%; 1,9% и 2% на предыдущих неделях.

Применительно к непродовольственным товарам рост цен замедлился до 0,9% против 1,51% неделей ранее, в категории продовольственных сократился до 1,22% против 1,76%, цены на бензин снижаются четвертую неделю подряд.

Укрепление рубля, снижение темпов роста инфляции, а также среднесрочные перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики заставят банки снизить ставки по вкладам. Эта тенденция будет отражать не только уменьшение инфляционных ожиданий, но и снижение кредитных рисков российских эмитентов. Как следствие, будет происходить падение доходности различных классов активов на российском рынке вместе со снижением ставок денежного рынка.

И хотя решение ЦБ понизить ставку не способствует укреплению рубля, сейчас перед экономическим блоком правительства не стоит задача сдерживания девальвационного давления. Рубль достиг уровней конца прошлого года и опустился ниже 75 в паре с долларом. Таким образом важнее стимулировать экономическую активность через повышение доступности кредитования, которое фактически заморожено из-за высоких ставок. Выдаются лишь льготные субсидируемые займы.

Условия кредитования в банках существенно отличаются, но текущие уровни ставок по сути — заградительные для заёмщиков. Так, проценты по кредитным картам взлетели до 30-40% годовых, а в отдельных случаях и выше. Средневзвешенные ипотечные ставки топ-20 банков по рыночным программам — на уровне более 20% годовых. Текущее решение ЦБ позволит начать процесс их снижения.

Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор уменьшит ключевую еще раз, например, до 15–16%. При этом в 2023 году, согласно консенсус-прогнозу ЦБ, показатель инфляции сократится до 8%. В этом случае доходность краткосрочных рублевых вкладов будет стремиться к этому значению. Ставки валютных вкладов, срок которых истекает в 2023 году, будут постепенно приближаться к доходности валютных вкладов в западных банках, а они по-прежнему крайне низки.

А вот рынок акций, напротив, может становиться интереснее по мере движения ключевой вниз. Снижение процентных ставок в экономике в перспективе позитивно для компаний, потому что стоимость кредитования и обслуживания долга будут снижаться. Кроме того, акции будут становиться привлекательнее в сравнении с облигациями по соотношению доходности и риска, поскольку доходности долговых бумаг сокращаются, смещаясь на уровни будущих процентных ставок в экономике.

Автор – директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций»

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