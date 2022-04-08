В России исполнение нацпроектов ускорилось на 24,8%

Исполнение расходов федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 апреля 2022 года составило, по предварительным данным, 711,6 млрд рублей, или 24,8%, от плановых бюджетных назначений. Об этом говорится в материалах, обнародованных на сайте Минфина в пятницу, 8 апреля.

Так, лидерами стали проекты: «Здравоохранение» — 44,8%, «Жилье и городская среда» — 42,9%, «Наука и университеты» — 40,9%, «Производительность труда» — 33,2%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — 32,8%, «Демография» — 26,7%, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 25,9%.

Среди аутсайдеров — «Образование» — 10,4%, «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Международная кооперация и экспорт» — по 10,3% каждый, «Культура» — 9,4% и «Экология» — 8,2%.

В прошлом году по итогам I квартала лидерами по освоению выделенных средств стали проекты «Жилье и городская среда» (27%, или 36 млрд рублей из запланированных на весь год 133 млрд), «Здравоохранение» (25%, или 64 млрд из 255 млрд рублей) и «Демография» (22%, или 171 млрд из 758 млрд рублей).