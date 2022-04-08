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Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа

Минэкономики ФРГ заявило о готовности платить за газ только в евро и долларах
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Берлин ждет дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной — оплата только в евро и долларах. Об этом заявила в пятницу, 8 апреля, представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн.

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«Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим, как мы, так и предприятия», — заявила Айнхорн.

По ее мнению «изменений в ситуации нет» на данный момент. Она отмечает, что страны «большой семерки», правительство ФРГ, как и компании-закупщики придерживаются позиции, что контракты должны соблюдаться и оплата проводиться в предусмотренных в них валютах — долларах и евро.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Соответствующее поручение российского президента об оплата газа рублями прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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