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Росреестр рассказал о процедуре регистрации гаража

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Эксперты Росреестра 7 апреля рассказали, как зарегистрировать одноэтажный гараж, блокированный общими стенами с другими помещениями для стоянки.

Право хранения: в России началась «гаражная амнистия»
Землю под гаражом можно будет оформить в собственность

«Одноэтажные гаражи, блокированные общими стенами с другими гаражами, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как о помещениях в здании или сооружении, признаются самостоятельными зданиями», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что для регистрации гаража необходимо сначала изменить в сведениях ЕГРН вид объекта на «здание» или его назначение «гараж». После этого здания и сооружения, в которых были расположены такие гаражи, снимаются с кадастрового учета, если права на них не были ранее зарегистрированы в ЕГРН.

Отмечается, что дальнейшая регистрация прав на такие гаражи осуществляется в порядке, установленном законом о регистрации недвижимости.

1 сентября 2021 года вступил в силу закон «о гаражной амнистии», который упростил механизм оформления прав на капитальные гаражи, а также решил проблему оформления земли с расположенными на ней гаражами-«ракушками». Упрощенный порядок получения земли под гаражами в собственность будет действовать для тех, чьи гаражи были возведены до декабря 2004 года. В предусмотренном законом упрощенном порядке можно будет зарегистрировать капитальные гаражи, расположенные как отдельно, так и стоящие в один ряд, имеющие общие стены, крышу и коммуникации.

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