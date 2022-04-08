Женщина и ребенок пострадали в результате падения лифта в Дагестане

В Махачкале в результате падения кабины лифта в ТЦ пострадали женщина и ребенок. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщается на сайте СУ СК России по Республике Дагестан.

По данным «Известий», инцидент произошел ранее 8 апреля в махачкалинском ТЦ на улице Магомедтагирова. Лифт упал со второго этажа четырехэтажного здания. В кабине на тот момент находились трое взрослых и один ребенок.

В результате падения кабины лифта со второго этажа торгового центра травмы получили женщина и малолетний ребенок, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, пишет НСН.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечению к уголовной ответственности.

Прокуратура республики в свою очередь также проверяет обстоятельства произошедшего в части требований законодательства по безопасности эксплуатации лифтового оборудования.

В феврале следователи в Пушкинском городском округе начали выяснение обстоятельств гибели одного рабочего и травмирования еще двух в результате падения в шахту лифта.