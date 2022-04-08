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Жестоко избившего водителя автобуса рязанца удалось задержать

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Правоохранительные органы установили личность мужчины, который жестоко избил водителя автобуса в Рязани. Его задержали, им оказался 25-летний житель города.

РИА «7 новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД пишет, что сообщение о происшествии на остановке в Дашково-Песочне поступило в дежурную часть утром 8 апреля.

Очевидцы рассказали, что неизвестный вытащил из автобуса водителя и начал избивать. На место выехал наряд полиции. Были организованы розыскные мероприятия.

Сейчас рязанца доставили в отдел полиции, проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала инцидент. По ее словам, водитель автобуса госпитализирован. Сам поступок она назвала «бесчеловечным».

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