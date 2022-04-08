Военный эксперт допустил использование ВСУ кассетной «Точки-У» в Краматорске

В Краматорске украинская сторона могла использовать кассетный вариант ракеты «Точка-У». Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«В Краматорске хорошо сохранилась хвостовая часть ракеты. Посмотрев на нее, можно точно сказать, что удар был нанесен «Точкой-У». Об этом говорит расположение рулей управления (напоминают плавники): на обломке в Краматорске они расположены на значительном расстоянии от конца ракеты — это признак «Точки-У». Также на части ракеты в Краматорске мы видим аэродинамические рули — это сетчатые лопатки (они еще напоминают соты) на самом конце ракеты — они есть только у «Точки-У», — пояснил он.

Эксперт отметил, что в российской армии «Точки-У» были сняты с вооружения в 2019 году и ликвидированы. Это было сделано из-за того, что заканчивались сроки эксплуатации, кроме того, армия РФ по плану переходила на «Искандеры». В то же время вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным специализированного бюллетеня The Military Balance, имеют порядка 90 пусковых установок и 800 ракет «Точка-У», подметил Леонков.

В Краматорске же, по мнению военного эксперта, с большой долей вероятности использовался кассетный вариант «Точки-У».

«В кассетном боеприпасе вышибной заряд выбивает суббоеприпасы, которые накрывают цель, а хвостовая часть падает нетронутой. При применении осколочно-фугасной боевой части ракета взрывается целиком, образуя 14,5 тыс. осколков», — отметил он.

Кроме того, эксперт напомнил, что дальность полета «Точки-У» составляет около 130 км, с более легкой кассетной боевой частью она может пролететь, по разным оценкам, до 150 км.

«Не было сообщений о том, что ДНР или ЛНР захватывали «Точки» с ракетами. Такими ракетами активно стреляют по Луганску, Донецку. ПВО их сбили, когда они направлялись к Мелитополю и Бердянску», — заключил Леонков.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением со стороны украинских военных.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, назвал обстрел города провокацией украинских силовиков. Он указал, что Украина попыталась выдать удар за действия российских военных, специально написав на ракете на русском языке «Это за детей». Басурин подчеркнул, что тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии. Он уточнил, что в результате удара погибло порядка 30 человек.

Как позднее сообщили в Минобороны РФ, удар нанес украинский ракетный дивизион из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города. Также в российском военном ведомстве указали на то, что киевский режим распространил старые фотографии, чтобы обвинить в ударе Россию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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