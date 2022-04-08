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Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
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В МИДе назвали высылку дипломатов из Польши стремлением разрыва отношений с Москвой

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Высылка российских дипломатов из Польши является демонстрацией стремления Варшавы окончательно разрушить отношения с Москвой. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявили в МИД РФ.

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«Послу [Польши Кшиштофу Краевскому] заявлено, что [мы] расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», — заявили в российском МИДе.

Так, в качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Это подтвердили в МИД РФ и отметили, что они должны будут покинуть страну в срок до 13 апреля.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию РФ до конца дня 13 апреля», — подчеркнули в ведомстве.

28 марта территорию Польши покинули 45 высланных российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти той страны не смогли предъявить никаких конкретных претензий. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются формально, «но их наполнение стремится к нулю». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, о такой мере с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др. Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

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