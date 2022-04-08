СК расследует факт осквернения памятника советским воинам в Литве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам в Мариямполе (Литва).

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения в литовском городе Мариямполе памятника советским воинам, освобождавшим Прибалтику от немецко-фашистских захватчиков», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следователей, памятник, где захоронены советские солдаты Великой Отечественной войны, подвергся акции вандализма: его залили зеленой краской и жидкостью темного цвета.

«Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — подчеркнули в СК.

Глава ведомства поручил следователям дать процессуальную оценку происшествию и установить всех причастных к содеянному с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от правоохранительных органов Болгарии провести расследование в связи с осквернением памятника советским воинам в Добриче. В ведомстве расценивают инцидент как проявление русофобии, культивируемой властями государств НАТО и Евросоюза.

Также в пятницу стало известно, что вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской, оставив антироссийские лозунги. Посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с инцидентом.

Рост русофобских настроений в Европе стал следствием проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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