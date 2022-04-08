В Ленинградской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31

В Ленинградской области потерпел крушение двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в пятницу, 8 апреля.

В пресс-службе ведомства отмечают, что экипаж катапультировался, а само происшествие случилось во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

К месту аварии направились три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. Уточняется, что самолет потерпел крушение в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

19 августа прошлого года в Астраханской области во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 СМТ. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

Как сообщили тогда в пресс-службе Южного военного округа, в результате крушения погиб летчик. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «Известиями» отметил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря.