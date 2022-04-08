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Производитель продуктов питания Dr. Oetker прекратил деятельность в России

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Немецкая компания — производитель продуктов питания Dr. Oetker заявила о полном прекращении бизнеса в России. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что Dr. Oetker намерен продать все акции своей российской дочерней компании. Кроме того, в сообщении говорится, что компания прекратила весь экспорт в РФ, а также инвестиции в свою дочернюю российскую компанию и всю маркетинговую деятельность на российском рынке после начала спецоперации по защите Донбасса, пишет сайт kp.ru.

В компании отметили, что с того момента ее завод в Белгороде производит только основные пищевые продукты: дрожжи и разрыхлитель.

«Dr. Oetker передает право собственности своим российским управляющим директорам, тем самым прекращая всю свою деятельность в России», — заявили в компании.

Dr. Oetker в течение около 20 лет занималась производством пищевых продуктов в России. Основная продукция компании — ингредиенты для выпечки, десерты, пицца, уточняет телеканал «360». В последнее время на ее российском предприятии насчитывалось 150 сотрудников.

Как отмечает «Москва 24», ранее о прекращении работы в РФ объявила датская компания Hempel, специализирующаяся на производстве лакокрасочных покрытий. При этом там пообещали сделать всё возможное, чтобы гарантировать трудоустройство всех 124 своих сотрудников в России.

6 марта Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. 23 марта компания сообщила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории РФ.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7 заявил, что решение французских компаний о приостановке или продолжении работы на территории Российской Федерации остается за ними.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне новых санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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