Сотрудники фонда «Доктор клоун» навестили беженцев из Донбасса

Сотрудники благотворительного фонда «Доктор клоун» провели акцию в поддержку беженцев из Донбасса. Они навестили людей, расположившихся в лагерях беженцев в Ростовской области. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Известиям» рассказала директор фонда Юлия Райская.

По ее словам, сотрудники фонда посетили города Зерноград, Шахты, Ростов-на-Дону, хутор Красный Луч, а также турбазу «Казачок» на Азовском море. Директор фонда отметила, что в одном из поселений детям пришлось разместиться в Доме культуры — спальни там находятся в зрительном зале, некоторые кровати даже стоят на сцене.

Также сотрудники «Доктора клоуна» посетили еще два пункта временного размещения, где находились дети-сироты из детских домов. В основном это были дети из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Актеры показали представление около 200 детям, а также пообщались с их родителями.

«К концу поездки не оставалось никаких сомнений, насколько это было важно и насколько нужно было отвлечь детей и их родителей от их горя <...> Такой благодарности я не припомню», — добавила Райская.

«Доктор клоун» является уникальным проектом в истории российской детской медицины. Сотрудники фонда работают с маленькими пациентами, находящимися на длительном стационарном лечении. Арт-терапия, игры и клоунада помогают закрепить медицинский эффект от него.

6 апреля стало известно, что по инициативе партии «Единая Россия» был открыт штаб для устройства детей-сирот из ДНР и ЛНР в российские семьи. С начала российской спецоперации по защите мирных жителей региона партия наладила регулярные поставки гумпомощи.

1 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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