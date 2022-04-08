Законсервированные здания в Рязани начали охранять круглосуточно

В Рязани под круглосуточную охрану взяли все законсервированные здания, находящиеся в областной собственности. Причина — недавние инциденты, когда в бывшем здании училища связи произошел пожар, а здание бывшего регионального министерства образования разграбили вандалы.

По словам замглавы правительства области Артема Никитина, которые приводит 62INFO.ru, региональные власти обнаружили системную проблему в деятельности министерства имущественных и земельных отношений. Сейчас сделаны определенные организационные выводы.

Ранее сообщалось, что власти Рязани пообещали привести в порядок площадь перед памятником Евпатию Коловрату. В середине лета эскизный проект планируется представить городской администрации и жителям. Архитекторы называют площадку напротив здания главпочтамта тихой зоной между двумя пешеходными транзитами — улицей Почтовой и Лыбедским бульваром.