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Московским стартапам предложили бесплатно «прокачать» свой бизнес с наставниками

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В столице стартует новый сезон бесплатной образовательной программы «Прокачай свой бизнес с наставниками». Она предназначена для предпринимателей, которые хотели бы улучшить свои показатели.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, сейчас идет прием заявок на первый поток. «Участников ждет двухмесячная образовательная программа. Слушатели будут развивать свой бизнес под руководством опытных наставников — прорабатывать стратегию, настраивать рекламные кампании, привлекать новых клиентов. Для тех, кто не сможет присоединиться к первому потоку, в этом году будет еще два набора — в сентябре и октябре», — отметила она.

Помогать обучающимся будут успешные бизнесмены, коучи и маркетологи. Программа наставничества инициирована в рамках проекта «Малый бизнес Москвы» в прошлом году. Чтобы принять в ней участие, надо зарегистрироваться на сайте.

На первой встрече 12 апреля участники узнают, какие меры поддержки предлагает город малому бизнесу, как сформировать предпринимательское мышление и управлять компанией. Далее участники программы выберут своих наставников и разделятся на группы. За два месяца в каждой группе проведут около 10 встреч в онлайн- и офлайн-формате.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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