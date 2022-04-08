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В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию
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В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию

В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию после снятия коронавирусных ограничений
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В Москве после снятия коронавирусных ограничений и улучшения эпидемиологической ситуации стабилизировался спрос на электроэнергию. Об этом сообщает в пятницу, 8 апреля, пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

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«Такая тенденция вызвана тем, что после снятия антиковидных ограничений большинство сотрудников, работавших из дома, вышли на работу в офисы», — пояснил глава департамента Кирилл Пуртов.

В итоге в январе и феврале общее энергопотребление в столице выросло до 7,84 млрд кВт·ч. Это на 0,7% больше аналогичного периода в прошлом году. Причем увеличение наблюдается именно в коммерческом секторе — рост составил 2,2% (до 5,67 млрд кВт·ч), в то время как объемы потребления электроэнергии среди населения снизились на 2,9% (до 2,17 млрд кВт·ч).

Пуртов отметил, что наибольший рост энергопотребления за первые два месяца года пришелся на городской электротранспорт — 464 млн кВт·ч, что на 6% выше прошлогодних показателей. По его словам, это связано с вводом в эксплуатацию новых станций метро и расширением парка электробусов.

Кроме того, рост потребления электроэнергии также демонстрирует сфера строительства — 285 млн кВт·ч (плюс 5,5%).

Ранее в Минэнерго спрогнозировали повышение показателей потребления электроэнергии в России в среднем на 1–1,5% в год. Как рассказал 21 марта замглавы министерства Евгений Грабчак, это стабильный рост энергопотребления начиная с 2009 года без учета климатического фактора.

До этого, в конце декабря, министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что по итогам 2021 года энергопотребление в стране возросло в годовом выражении на 5,4%, до 1,107 трлн кВт·ч, в то время как показатели выработки увеличились на 6%, до 1,131 трлн кВт·ч.

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