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Вспышку бруцеллеза выявили в Волгоградской области

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В городе Палласовка Волгоградской области зафиксирована вспышку заболевания бруцеллезом среди крупного рогатого скота. В населенном пункте введен карантин.

По данным областного комитета ветеринарии, в город запрещено ввозить животных, молоко и корма. Также ограничения наложены на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с сельхозживотными.

Сейчас специалисты принимают меры, направленные на ликвидацию очага заболевания. Карантин будет действовать до убоя последнего зараженного животного.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.ру», бруцеллез является инфекционным заболеванием, которое может передаваться от животных к человеку. Заразиться можно через молоко, мясо или при непосредственном контакте.

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