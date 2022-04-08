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Ученый назвал шопоголизм возможным проявлением болезни Паркинсона

Российский ученый назвал игроманию и шопоголизм возможным проявлением болезни Паркинсона
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Пристрастие к играм и шопингу может быть проявлением болезни Паркинсона. Об этом заявил в пятницу, 8 апреля, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева по инновационному научному развитию и международному сотрудничеству Владимир Михайлов.

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«Кроме моторных проявлений заболевания, (дополнительным проявлением могут быть. — Ред.) и психические расстройства. Самые яркие — шопинг, гэмблинг, бред, галлюцинации. На развернутых стадиях болезни Паркинсона действительно бывает такая симптоматика, допустим, синдром Капгра, когда пациент, страдающий заболеванием, считает, что его близких людей подменили», — заявил он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Ученый утверждает, что у порядка 90% пациентов с болезнью Паркинсона наблюдаются когнитивные расстройства — нарушение памяти, внимания и интеллекта. Также часто наблюдается повышенная тревожность, депрессия и нарушение сна. Такие симптомы, как правило, отмечаются на поздних стадиях болезни.

В апреле 2021 года врач-невролог Вера Пшеничникова, заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, рассказала, что болезнь Паркинсона начинается задолго до проявления тремора рук, который часто ошибочно принимают за первый симптом патологии. Она добавила, что данные симптомы сопровождаются постепенным нарушением двигательных функций, а также снижением когнитивных.

Кроме того, в январе того же года ученые из института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. По их словам, содержащая антоцианы пшеница положительно влияет на когнитивные функции организма, позволяя останавливать патогенетические процессы.

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