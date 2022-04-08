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ГАИ Москвы с начала года задержала 126 скрывшихся с места аварий водителей

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Госавтоинспекция Москвы в четверг, 7 апреля, сообщила в своем Telegram-канале о задержании с начала года 126 транспортных средств водителей, покинувших места аварий.

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«За оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток», — напомнили сотрудники столичного управления ГИБДД.

В сообщении также отмечается, что в случае оставления места ДТП, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 УК РФ.

Ранее, с 21 по 27 марта 2022 года, в столице было зарегистрировано 127 ДТП. В результате пять человек погибли и еще 141 человек получил ранения. Основными видами дорожных аварий стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Всего было зафиксировано 51 и 47 таких случаев. В 50% наездов пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте. Самым аварийным днем, по данным столичной ГИБДД, также стал вторник — 22 марта. В этот день зарегистрировано 25 ДТП.

Также 1 апреля Госавтоинспекция Москвы сообщала, что с начала 2022 года выявлено более 20 тыс. водителей, уклонявшихся от административного наказания. При этом около 14 тыс. автомобилистов имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Судебные приставы арестовали 405 машин.

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