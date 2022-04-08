В Госдуме заявили о предсказуемости введения нового пакета санкций ЕС

Цель всех антироссийских санкций заключается в ослаблении экономического положения РФ, а также провокации недовольства внутри страны. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя пятый пакет рестрикций.

Политик указал на то, что против России уже введено более 6000 санкций, это рекордное количество ограничений, которое когда-либо вводилось в отношении какой-либо страны.

«Но США и их союзникам этого оказалось мало, страны Запада как будто соревнуются между собой в введении новых рестрикций. Санкции против России давно стали настолько предсказуемой вещью, что удивляться им не приходится. Цель этих ограничений не только ослабить экономическое положение России, но и спровоцировать недовольство внутри страны, но не получится ни того, ни другого», — подчеркнул он.

Российская экономика адаптировалась к условиям рестрикций, отметил политик, добавив, что санкционные времена РФ переживает не в первый раз и стойко справляется со сложностями. Правительство России по поручению главы государства Владимира Путина принимает соответствующие меры, направленные на поддержку граждан и экономики, напомнил Белик.

«Сложности сплотили россиян и не заставили как-то иначе относиться к своей стране в угоду западным ценностям. Евросоюз по указке США, навязывающих сплошь и рядом антироссийскую политику, может ввести и пятый, и десятый пакет санкций, но на фоне энергетического и миграционного кризиса в Европе, такие действия со стороны ЕС являются самобичеванием», — заключил политик.

Ранее в этот день Евросоюз принял пятый пакет ограничений против РФ, введя в том числе запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Помимо этого, санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в РФ, запрет на экспорт, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список, в который добавили 217 физических и 18 юридических лиц, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР.

Санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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