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В Госдуме заявили о предсказуемости введения нового пакета санкций ЕС

Депутат Белик назвал цель введения очередных санкций против России
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Цель всех антироссийских санкций заключается в ослаблении экономического положения РФ, а также провокации недовольства внутри страны. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя пятый пакет рестрикций.

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Политик указал на то, что против России уже введено более 6000 санкций, это рекордное количество ограничений, которое когда-либо вводилось в отношении какой-либо страны.

«Но США и их союзникам этого оказалось мало, страны Запада как будто соревнуются между собой в введении новых рестрикций. Санкции против России давно стали настолько предсказуемой вещью, что удивляться им не приходится. Цель этих ограничений не только ослабить экономическое положение России, но и спровоцировать недовольство внутри страны, но не получится ни того, ни другого», — подчеркнул он.

Российская экономика адаптировалась к условиям рестрикций, отметил политик, добавив, что санкционные времена РФ переживает не в первый раз и стойко справляется со сложностями. Правительство России по поручению главы государства Владимира Путина принимает соответствующие меры, направленные на поддержку граждан и экономики, напомнил Белик.

«Сложности сплотили россиян и не заставили как-то иначе относиться к своей стране в угоду западным ценностям. Евросоюз по указке США, навязывающих сплошь и рядом антироссийскую политику, может ввести и пятый, и десятый пакет санкций, но на фоне энергетического и миграционного кризиса в Европе, такие действия со стороны ЕС являются самобичеванием», — заключил политик.

Ранее в этот день Евросоюз принял пятый пакет ограничений против РФ, введя в том числе запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Помимо этого, санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в РФ, запрет на экспорт, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список, в который добавили 217 физических и 18 юридических лиц, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР.

Санкции введены в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. При этом, как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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