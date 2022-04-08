Подросток на машине сбил ребенка в Липецке

В Липецке произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. 17-летний подросток на автомобиле сбил 10-летнюю девочку. Она госпитализирована.

GOROD48 со ссылкой на региональное УМВД уточняет, что авария произошла днем 8 апреля на улице Жуковского. Подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2104, совершил наезд на ребенка, гулявшего во дворе.

Девочку с различными травмами госпитализировали в Липецкую областную детскую больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних.

В УМВД по Липецкой области Lipetskmedia пояснили, что полицейские должны выяснить, почему подросток, не имеющий законных оснований для управления автомобилем, сел за руль.

Ранее сообщалось, что в Орске произошло ДТП, в котором участвовали несколько несовершеннолетних. Автомобиль, управлял которым подросток и в салоне которого были подростки, врезался в дерево. Надзорное ведомство должно выяснить, кто разрешил несовершеннолетнему управлять автомобилем, проверить условия и образ жизни родителей малолетнего водителя. Оценку передадут местным органам профилактики.