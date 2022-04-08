Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры

Россия вышлет из страны 45 польских дипломатов в ответ на выдворение сотрудников посольства РФ в Польше. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает внешнеполитическое ведомство России.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России, где ему была вручена нота о выдворении польских дипломатов из РФ.

28 марта территорию Польши покинули 45 высланных российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти Польши не смогли предъявить никаких конкретных претензий. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются формально, «но их наполнение стремится к нулю». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

5 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из европейских стран — заранее спланированная кампания. Он подчеркнул, что РФ ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия.

ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России. 8 апреля Япония также объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов. В связи с этим Захарова анонсировала ответ на такие действия Токио.