Производитель электроники Acer приостановил работу в РФ

Производитель электроники Acer объявил о приостановке бизнеса в России. Об этом тайваньская компания написала в Twitter 8 апреля.

«Acer строго соблюдает законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной», — написано в обращении.

Уточняется, что компания уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников.

Накануне шведская аудиостриминговая платформа Spotify сообщила о прекращении работы в РФ 11 апреля. Сервисы будут недоступны в России, но при этом россияне смогут реактивировать аккаунт на территории другого государства в настройках пользователя.

Ранее, 6 апреля, американский производитель микропроцессоров Intel объявил о приостановке своей деятельности России. По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко, продукцию Intel можно будет заместить, в настоящее время в стране ведутся активные разработки в области информационных технологий.

5 марта о своем уходе с российского рынка заявили производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения Internetional Business Machines (IBM) и производитель ПО Adobe.

Иностранные компании начали уходить с рынка России на фоне проходящей специальной операции на Донбассе, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости республик.

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