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Производитель электроники Acer приостановил работу в РФ

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Производитель электроники Acer объявил о приостановке бизнеса в России. Об этом тайваньская компания написала в Twitter 8 апреля.

«Acer строго соблюдает законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной», — написано в обращении.

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Уточняется, что компания уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников.

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