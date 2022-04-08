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Тамбовская сахарная компания не будет просить о банкротстве

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ООО «Тамбовская сахарная компания» попросило суд вернуть иск о самобанкротстве. Иск поступил в арбитраж Тамбовской области 4 апреля, но суд не успел принять его к производству. Сумма требований составляла 15,9 млн рублей, уточняет ИА «Абирег».

Тамбовская сахарная компания является инвестором недостроенного сахарного завода в Мордовском районе. В конце марта компания сменила собственника. Владельцем 74,9% долей ТСК и 100% «Тамбовсахаринвеста» стал «Рассвет-Тамбов». Оставшаяся доля принадлежит региональному предприятию «Тамбовская управляющая компания».

Мордовский сахарный завод начали строить в 2008 году. Тогда же создали и Тамбовскую сахарную компанию для реализации инвестпроекта. 25,1% принадлежал региональным властям, а остальной долей владело ООО «Сахар Черноземья».

Проект финансировался за счет средств Россельхозбанка и собственных вложений. Однако через несколько лет строительство завода заморозили из-за недостатка средств. В проект вложили более 10 млрд рублей.

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