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Теплый апрель прогнозируют синоптики в Иркутской области

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Метеорологи прогнозируют теплую погоду в течение апреля в Иркутской области. При этом в течение месяца вероятен мокрый снег.

Согласно прогнозам, во второй и третьей декаде апреля температура воздуха будет составлять около +16 градусов. В большинство дней месяца специалисты ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В мае температура воздуха превысит средние многолетние значения на 1–2 градуса. Среднесуточная температура ожидается в пределах +6…+11 градусов, в отдельные дни возможно потепление до +25 градусов.

Ранее синоптики предупредили о неустойчивых погодных условиях жителей Хабаровского края. В течение выходных вероятны осадки в виде снега, температура воздуха в ночные часы упадет до –5…–12 градусов, днем местами потеплеет до +12 градусов.

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