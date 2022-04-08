Политолог спрогнозировал ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО

Россия может ограничить торговые отношения с Финляндией в случае вступления страны в НАТО. Такое развитие событий политолог Константин Калачев допустил в пятницу, 8 апреля.

При этом он уточнил, что возможное вступление государства в Североатлантический альянс не означает, что там будет ядерное оружие или ракеты.

По словам политолога, кое-кто из российских сенаторов уже заявил, что Финляндии это просто так с рук не сойдет и ответ будет адекватным.

«Президент Финляндии, в свою очередь, ранее уже заявлял, что Россия оказалась совсем не тем соседом, каким ее считали. Дело в том, что до начала спецоперации России тема вступления страны в НАТО вообще не была актуальной и не получала поддержки большинства. Теперь же за этот шаг выступают более 53% финнов, и этот показатель продолжает увеличиваться. Ситуация меняется», — сказал Калачев в разговоре с Lenta.Ru.

Он допустил, что вступление государства в НАТО может произойти в течение трех-четырех месяцев, есть вероятность начала обсуждения этой темы в парламенте уже на следующей неделе.

«Дело в том, что финны очень серьезно относятся к заявлениям российских политиков. Более того, есть вероятность, что заявку на вступление в НАТО подаст еще и Швеция. Конечно, не думаю, что Россия готова будет воевать с Финляндией. Но то, что отношения будут испорчены, — очевидно», — констатировал политолог.

Калачев высказал мнение, что в случае вступления и в НАТО ответы России на этот шаг будут касаться торговых отношений. При этом он признал, что для Финляндии РФ является важным торговым партнером, но у государства есть альтернатива.

«В части энергоносителей — это расположенная рядом Норвегия, которая является крупнейшим экспортером нефти и газа. Кроме того, есть ветровые и солнечные электростанции, атомная энергетика. В стране хорошо развито сельское хозяйство. Так что, думаю, мы не можем сильно навредить Финляндии за счет ввода торговых ограничений», — резюмировал политолог.

При этом финский политолог Йохан Бекман заявил ранее 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку на членство в НАТО и войти в альянс в конце апреля, передает НСН.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.