«АиФ» запускает два спецпроекта

За последний месяц мир изменил свои очертания. И теперь страна должна не только искать новых партнеров, но прежде всего совершить индустриальный рывок. Сегодня нет другого пути, кроме как развивать собственное производство, причем во всех отраслях. Это время мобилизационной экономики, а значит — время созидать. Импортозамещение получило новый импульс и стало осознаваться как жизненно необходимое условие. Академик Глазьев в интервью «Аргументам и фактам» сказал, что расширение импортозамещения может обеспечить России рост ВВП до 10% в год. Но что реально происходит в значимых для развития экономики страны отраслях? Каких успехов достигли отечественные предприятия? Какие российские товары могут заменить зарубежные? В call-центр «АиФ» поступает много таких вопросов от наших читателей.

В ответ на них издательский дом «Аргументы и факты» запускает два актуальных спецпроекта: «Время созидать» и «Импортозамещение в России».

«Мы собрали и будем продолжать собирать оптимистичные примеры созидания в разных областях промышленности и в разных регионах. Такие примеры показывают, что пришло то время, когда тон жизни задают созидатели», — говорит главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников.

«АиФ», спецпроект: «Импортозамещение в России». «Будем рады, если к нашим проектам присоединятся отечественные производители — те, кто строит современные производства, выпускает продукцию высокого качества, то есть создает тот самый базис, на котором только и возможно дальнейшее развитие страны», — добавляет генеральный директор издательского дома Руслан Новиков.