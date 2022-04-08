В СФ раскритиковали планы Киева национализировать собственность РФ на Украине

Украина всё больше скатывается в правовой нигилизм и фактический разбой на государственном уровне. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, комментируя планы Киева национализировать всю российскую собственность на Украине.

Как подчеркнул сенатор, были нарушены все принципы права, не говоря уже о праве на собственность.

«Это говорит о полной неадекватности и недоговороспособности нынешней власти на Украине. <…> Думаю, что тему возвращения собственности можно и нужно будет решать после денацификации и демилитаризации Украины, когда там появятся здоровые политические силы, способные противостоять внешнему управлению Запада. Кроме того, собственники, которых лишат имущества, должны будут решать вопросы через суд», — добавил Васильев.

При этом политик констатировал, что в настоящее время украинская судебная система не способна на объективное решение споров и вопросов.

О планах национализировать всю российскую собственность ранее в этот день заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также 8 апреля глава одесской областной администрации Максим Марченко отметил, что корабли под российским флагом, которые дислоцируются на судоремонтном заводе в городе Измаиле Одесской области, будут изъяты в пользу украинского правительства.

Украинская Верховная рада 1 апреля приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Подразумевается, что всё национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а сделают «репарациями» за проведение Россией специальной военной операции.

17 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в РФ, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

Ранее, 11 марта, глава Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры из-за принятого закона о принудительном изъятии российской собственности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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