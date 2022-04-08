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«Известия» сняли разрушенную после удара ВСУ поликлинику в Ясиноватой

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«Известия» в пятницу, 8 апреля, сняли на видео последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поликлинике в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). В результате прямого попадания была разрушена стена медучреждения.

«Я должна была быть на работе, но опоздала. 10 минут сыграли роль. Когда шла на работу, слышала, что прилеты были. Отсиделась, я в магазин забежала. Потом мне девчонки позвонили, сказали, что возле нас прилетело. А когда я дошла, оказалось, что не возле нас, а в нас», — рассказала сотрудница поликлиники Елена Прошко.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал последствия обстрела города Ясиноватая. Атака с украинской стороны была совершена утром в пятницу, 8 апреля. Один из снарядов попал в здание городской администрации. Глава городской администрации Дмитрий Шевченко заявил, что ВСУ целенаправленно обстреливают социальные объекты. При этом, по его оценке, за последние дни обстрелы стали практически беспрерывными.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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8 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что украинская сторона обстреляла Ясиноватую из «Градов».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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