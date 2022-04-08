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МИД РФ объявил о высылке из страны двух болгарских дипломатов

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Россия вышлет из страны двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в МИД РФ.

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«8 апреля временный поверенный в делах Республики Болгария в Российской Федерации Николай Трифонов был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Софии.

6 апреля стало известно, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла. На этом настаивает болгарская фракция «Демократическая Болгария».

4 апреля первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти Болгарии объявили персоной нон грата, покинул страну. Перед этим болгарская прокуратура уведомила министра иностранных дел страны Теодору Генчовскую о якобы разведывательной деятельности, в которой замешан российский дипломатический работник. При этом никаких доказательств представлено не было.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.

8 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила Митрофанова, формулировка причины высылки обычная для Запада — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты покинули страну.

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