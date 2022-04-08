Кузнецова выразила соболезнования в связи со смертью Жириновского

Последователи лидера ЛДПР Владимира Жириновского будут продолжать его дело. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявила «Известиям» вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

«Я не знаю, как без него (Жириновского. — Ред.) будет выглядеть политика. Есть люди, которым он дорог, которые оставят частицу его в партии <…> В этом он будет жить. <…> Те предложения, которые он давал, те мысли продолжают теперь люди, которые идут за ним. Новость о том, что Владимира Вольфовича больше нет, застала меня в Донбассе, первой мыслью было, что он не посмотрит, как мы добьемся победы», — заявила Кузнецова.

Ранее в этот день Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. На церемонии погребения присутствовал ограниченный круг гостей, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Сергей Неверов, однопартийцы и близкие люди политика.

Церемония прощания с Владимиром Жириновским завершилась в пятницу, 8 апреля. Она прошла в Колонном зале Дома союзов. Проститься с Жириновским прибыл и президент России Владимир Путин. Глава государства положил букет цветов на постамент и постоял несколько секунд у гроба. Также возле Дома союзов было много людей, желающих проститься с политиком.

Также в пятницу в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На панихиду пришли родные и близкие политика, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели.

Политик скончался 6 апреля после долгой болезни. С начала февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года. С 1996 по 2008 год политик был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году основатель ЛДПР получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».