Больше 400 млн рублей направят на развитие спорта в Красноярском крае
На развитие спорта в Красноярском крае дополнительно направят 401,1 млн рублей. Финансирование выделено за счет корректировки регионального бюджета.
На закупку оборудования и инвентаря для физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в 2022 году выделено 100 млн рублей. Обычно ежегодное финансирование составляло 30 млн рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia. На капитальный ремонт спортивных школ потратят 75 млн рублей. Еще 35 млн рублей планируется направить на текущий ремонт в Академии борьбы, школе по санным видам спорта, Дивногорском колледже олимпийского резерва и дворце спорта «Сокол».
Новые автобусы закупят для Академии борьбы и Академии зимних видов спорта. Трактор для ухода за полем получит регбийный клуб «Енисей-СТМ».
На 92 млн рублей увеличена статья расходов на строительство спортивных объектов. Это позволит вовремя ввести в эксплуатацию плавательный бассейн в Минусинске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Колинске.
На развитие адаптивной физкультуры дополнительно направят 11 млн рублей. Еще 26 млн рублей потратят на создание первой «умной» спортивной площадки.