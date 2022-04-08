Twitter заблокировал канал RT

Российский телеканал RT сообщил в пятницу, 8 апреля, в Telegram-канале о блокировке своего аккаунта социальной сети Twitter. Решение обжаловано.

«Twitter заблокировал аккаунт RT. Соцсети не понравился пост о пленном военном ВСУ, который рассказал, как его бросило командование. Решение о блокировке мы обжаловали», — говорится в публикации.

При этом социальная сеть заблокирована на территории России с 4 марта по решению Роскомнадзора. Доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

По данным Роскомнадзора, Twitter проигнорировал требования ведомства и не удалил материалы с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ и публикации с недостоверной информацией о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская операция на Украине, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов».

27 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК запретит работу в Евросоюзе государственных российских СМИ, в их число войдут RT, «Спутник» и их дочерние структуры.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

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