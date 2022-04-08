Российское посольство в Болгарии облили красной краской

Посольство России в Болгарии облили красной краской. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает местная газета Sofia Globe.

По информации издания, это сделали двое мужчин — их уже задержали правоохранительные органы. Их личности были установлены — это бывший журналист Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов, которые ранее были депутатами. Саму акцию они транслировали в соцсетях.

6 апреля в Бухаресте автомобиль врезался в забор посольства России. После столкновения машина загорелась. В автомобиле находился только водитель, спасти его не удалось. При этом источники в правоохранительных органах отметили, что произошедшее могло быть спланированным.

25 марта похожий инцидент произошел и в Эстонии. Тогда неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.

7 марта к воротам российского посольства в Дублине (Ирландия) подъехал грузовик и полностью снес ворота дипмиссии. Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые не предприняли никаких действий. Позже водителя автомобиля задержали. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию.

Кроме того, в ночь на 7 марта в здание Россотрудничества в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью. По факту произошедшего в СК РФ также начали расследование.

4 апреля Болгарию покинул первый секретарь посольства РФ в Софии, которого власти страны объявили персоной нон грата. В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявление Болгарией персоной нон грата первого секретаря посольства РФ.

До этого, 8 марта, МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом». Российские дипломаты покинули страну. 2 марта София также объявляла о высылке двух российских дипломатов. В болгарском МИДе заявили, что сотрудники посольства обвиняются прокуратурой республики в шпионаже.