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В ГД оценили данные о готовности Финляндии подать заявку на членство в НАТО

Депутат Гаджиев: вступление в НАТО не принесет пользу Финляндии
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Вступление в Североатлантический альянс (НАТО) не принесет Финляндии пользу. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности Абдулхаким Гаджиев.

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Как напомнил политик, Финляндию и Россию всегда связывали тесные торгово-экономические отношения. Это был взаимовыгодный процесс, который позволял динамично развиваться обоим государствам.

«Нейтральный, внеблоковый статус Финляндии обеспечивал эти связи. Не думаю, что вхождение страны в состав НАТО принесет пользу нашим соседям. Финская экономика начнет обслуживать военно-промышленный комплекс США, и это аксиома. Так происходит во всех странах-членах альянса. Хельсинки под давлением будут вынуждены закупать американское оружие за баснословные деньги», — подчеркнул Гаджиев.

По мнению депутата, властям Финляндии, прежде всего следовало бы узнать мнение своих граждан по вопросу членства в НАТО, к примеру, вынеся этот вопрос на референдум.

«Далеко не факт, что народ Финляндии обрадуются членству в неоднозначном блоке», — заключил он.

Накануне финская газета Iltalehti со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности (TP-UTVA) республики сообщила о том, что Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в НАТО через процедуру дополнительной регистрации. По оценкам источников издания, государство сможет принять решение по членству в НАТО еще до конца апреля, а подача заявки состоится в первые две недели мая.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось. 24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

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