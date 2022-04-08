Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Ленинградской области

В распоряжении «Известий» появились кадры с места крушения истребителя МиГ-31 в Ленинградской области.

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в пятницу, 8 апреля. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), члены экипажа были обнаружены живыми.

Также в ЗВО сообщили, что этот истребитель потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. К месту происшествия были направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность МиГ-31.

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