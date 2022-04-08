Боец ДНР с позывным «Индус» рассказал о тактике ВСУ и кочующих танках

Боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) Максим Дроздов с позывным «Индус» в пятницу, 8 апреля, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Валентину Трушнину о тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ведении боя на западном фронте.

«Обстановка — стабильно напряженная. Противник активно использует маневренную оборону, поэтому постоянно ходят диверсионные группы противника, кочующие минометы, недавно стали использовать кочующие танки. Противник хорошо знает местность и грамотно использует ее складки. Использует диверсионные группы с БПЛА, группы разведки», — рассказал «Индус».

По словам бойца, многое говорит о том, что украинская сторона готовилась к сражениям последние восемь лет.

«Они активно используют возможность — то, что они знают местность, большинство из них здесь местные. Есть очень много местных проводников. Они готовились к этой войне восемь лет, они умеют воевать. Но ничего страшного, мы тоже умеем, тем более с нами Бог. <...> Они воюют так же, как мы в 14-м, — диверсионные группы, засады, выбивание техники, избегание прямых боестолкновений. То же самое, что мы в 14-м делали, только противник к этому готовился», — отметил Дроздов.

По словам бойца, в селах при этом становится «чуть спокойнее».

«Здесь мы уже закрепились, установили свои блокпосты и поставили свои флаги, чтобы было видно всё. Мы вернулись домой, мы здесь, и уходить мы не собираемся. Моим бойцам буквально сейчас пришли посылки от жен, сейчас уже есть местами кое-где связь», — сообщил он.

Ранее, 3 апреля, Трушнин показал на видео штурм танком Донецкой Народной Республики (ДНР) позиций Вооруженных сил Украины на юго-западных окраинах Мариуполя. На записи танк обстреливает занятые украинскими военными участки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

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