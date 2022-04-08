Посол Польши прибыл в МИД России

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России. Ранее 8 апреля пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина рассказал, что дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Он уточнял, что дополнительная информация появится позже.

28 марта территорию Польши покинули 45 высланных российских дипломатов. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти Польши не смогли предъявить никаких конкретных претензий. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются формально, «но их наполнение стремится к нулю». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

Во вторник, 5 апреля, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из европейских стран —заранее спланированная кампания. Он подчеркивает, что РФ ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

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