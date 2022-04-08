Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области, экипаж катапультировался

Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области в пятницу, 8 апреля. Экипаж катапультировался. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что к месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. Самолет потерпел крушение в безлюдном месте, разрушений на земле нет, добавили в ведомстве.

В пресс-службе ЗВО пояснили, что, по предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

19 августа прошлого года в Астраханской области во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель МиГ-29 СМТ. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

Как сообщили тогда в пресс-службе Южного военного округа, в результате крушения погиб летчик. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «Известиями» отметил, что наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря.