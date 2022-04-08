Российские ученые рассказали о прототипе будущего термоядерного реактора

Научный институт «Росатома» готовит инфраструктуру для прототипа будущего термоядерного реактора. Об этом рассказали представители Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), который входит в госкорпорацию.

Руководители ТРИНИТИ представили промежуточные результаты проекта по созданию инфраструктуры для токамака с реакторными технологиями. Новую экспериментальную установку планируется построить к 2030 году в Троицке.

«Проект реализуется в два этапа: первый — реконструкция энергетической инфраструктуры, второй — инженерной инфраструктуры и создание токамака. При этом работы по обоим этапам начались практически одновременно. В конце 2021 года мы получили положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию первого этапа реконструкции термоядерного комплекса Токамак с сильным полем. Также в конце года была разработана рабочая документация. В марте начались работы по расчистке территории для будущей строительной площадки. Сейчас прокладываем временные дороги и обустраиваем инженерные сети», — рассказал научный руководитель по управляемому термоядерному синтезу и плазменным технологиям Государственного научного центра (ГНЦ) РФ ТРИНИТИ Александр Романников.

Он выступил на заседании секции «Инженерно-технические вопросы управляемого термоядерного синтеза (УТС)» научно-технического совета № 6 «Росатома». В мероприятии, которое прошло в конце марта в Звенигороде, приняли участие представители Российской академии наук, Курчатовского института, Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры (НИИЭФА) и ряда других учреждений.

Участники встречи обсудили реализацию федерального проекта «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий». ТРИНИТИ является одним из ключевых его исполнителей. Данный проект включен под номером 3 в комплексную программу «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» (КП РТТН).

Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) разрабатывается как полномасштабный прототип будущего термоядерного реактора/источника нейтронов. Он предназначен для исследования поведения плазмы в квазистационарных режимах, близких к зажиганию, исследования и отработки различных методов дополнительного нагрева плазмы, топливообеспечения, бланкетных технологий, разработки новых диагностик, работающих в больших нейтронных потоках, освоения тритиевой технологии. Проект разработан в рамках КП РТТН. В ТРИНИТИ планируют к концу 2024 года завершить первый этап реконструкции термоядерного комплекса, необходимого для создания энергетической инфраструктуры будущей установки — ТРТ.