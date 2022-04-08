Боец ДНР с позывным «Индус» рассказал о тактике ВСУ и кочующих танках

Боец ДНР с позывным «Индус» рассказал о тактике ВСУ и кочующих танках

2022-04-08 15:09:52

2022-04-08 15:09:52

2022-04-08 15:09:52

2022-04-08 15:09:52

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